|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Performance unter der Lupe
|
23.11.2026 10:02:22
EURO STOXX 50-Wert Nokia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nokia von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Nokia-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das Nokia-Papier via Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3.92 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Nokia-Aktie investiert hat, hat nun 25.497 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6.44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 164.30 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64.30 Prozent angewachsen.
Am Markt war Nokia jüngst 36.47 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|02.11.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Nokia Buy
|Deutsche Bank AG
|23.10.26
|Nokia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|Nokia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.06.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|Nokia Underweight
|Barclays Capital
|02.02.26
|Nokia Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.10.26
|Nokia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|23.07.26
|Nokia Market-Perform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Nokia Neutral
|UBS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach kräftigen Verlusten: SMI etwas höher -- DAX mit leichter Gegenbewegung -- Verhaltene Erholung in Asien - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein verhaltener Erholungskurs eingeleitet. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.