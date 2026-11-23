Vor 10 Jahren wurde das Nokia-Papier via Börse HEX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 3.92 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die Nokia-Aktie investiert hat, hat nun 25.497 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 6.44 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 164.30 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 64.30 Prozent angewachsen.

Am Markt war Nokia jüngst 36.47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch