Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem lobte sie das erhöhte Sparziel der Schweizer./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:28 / BST



