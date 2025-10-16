Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
81.88CHF
5.75CHF
7.55 %
13:46:23
SWX
16.10.2025 12:27:43
Nestlé Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 85 Franken belassen. Die Kennziffern des Nahrungsmittelkonzerns seien deutlich besser als erwartet ausgefallen, schrieb Celine Pannuti in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Zudem lobte sie das erhöhte Sparziel der Schweizer./rob/edh/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:28 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 07:28 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
85.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
82.42 CHF
|
Abst. Kursziel*:
3.13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
81.74 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.99%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|13:05
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|12:27
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:04
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|11:50
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:43
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|28.07.25
|Nestlé Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|82.20
|7.97%
