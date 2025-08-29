|Kurse + Charts + Realtime
29.08.2025 12:19:44
Nestlé Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Der Tenor bei einem Treffen mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand der Schweizer sei positiv gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Freitag. Die Führung sehe sich auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele. 2026 wolle man dann das Realwachstum und die Margen steigern./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 09:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80.00 CHF
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
74.99 CHF
|
Abst. Kursziel*:
6.68%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
75.02 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.64%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
