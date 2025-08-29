Nestlé 75.02 CHF 0.34% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Der Tenor bei einem Treffen mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand der Schweizer sei positiv gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Freitag. Die Führung sehe sich auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele. 2026 wolle man dann das Realwachstum und die Margen steigern./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 09:42 / GMT



