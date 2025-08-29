Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Nestlé Aktie

74.98
CHF
0.08
CHF
0.11 %
12:53:02
SWX
29.08.2025

Nestlé Neutral

Nestlé
75.02 CHF 0.34%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Neutral" belassen. Der Tenor bei einem Treffen mit dem Konzernchef und dem Finanzvorstand der Schweizer sei positiv gewesen, schrieb Guillaume Delmas am Freitag. Die Führung sehe sich auf einem guten Weg in Richtung Jahresziele. 2026 wolle man dann das Realwachstum und die Margen steigern./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2025 / 09:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Neutral
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
80.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
74.99 CHF 		Abst. Kursziel*:
6.68%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
75.02 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
6.64%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse