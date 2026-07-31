NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74 Franken belassen. Die Aktie sei zuletzt innerhalb ihres Sektors durch ausgesprochene relative Stärke aufgefallen, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Marktteilnehmer hätten damit eine Trendwende mehr und mehr eingepreist. Inzwischen werde die Aktie aber mit einem Aufschlag bewertet, weshalb das Chance-Risiko-Verhältnis sich verschlechtert habe./rob/mf/mis;