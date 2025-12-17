Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’029 -0.2%  SPI 17’893 -0.2%  Dow 47’934 -0.4%  DAX 23’961 -0.5%  Euro 0.9341 0.0%  EStoxx50 5’682 -0.6%  Gold 4’342 0.9%  Bitcoin 68’318 -2.2%  Dollar 0.7954 0.0%  Öl 60.2 2.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Tesla11448018NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Zurich Insurance1107539Helvetia Baloise46664220
Top News
NVIDIA-Aktie treibt den Tech-Hype: Mega-Rally auch 2026 - oder droht der grosse KI-Crash?
So steht es zur Wochenmitte um Dollar, Euro und Franken
Ausblick: FedEx stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Rheinmetall bereitet Verkauf der Autozuliefer-Sparte vor - Aktie zieht an
Rohstoff-ETFs: Ihr Schlüssel zum Investment in Goldpreis & Ölpreis
Suche...
eToro entdecken

Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

79.36
CHF
0.92
CHF
1.17 %
17:38:43
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.12.2025 20:38:35

Nestlé Market-Perform

Nestlé
79.29 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 79 Franken belassen. Callum Elliott bezieht sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie auf aktuelle Marktdaten aus China zu den vergangenen beiden Monaten, die das wichtige Verkaufsevent "Singles Day" im November beinhaltet haben. Im Durchschnitt sei der Bruttoverkaufswert der von ihm gecoverten europäischen Lebensmittel- und Körperpflegeunternehmen etwas gefallen. Trotz dieser trägen Entwicklung hätten die Unternehmen im Durchschnitt aber Marktanteile gewonnen./mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 17:23 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
79.00 CHF
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
79.36 CHF 		Abst. Kursziel*:
-0.45%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
79.29 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-0.36%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse