Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
78.26CHF
-0.07CHF
-0.09 %
15:54:33
SWX
09.12.2025 13:50:17
Nestlé Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nestle mit einem Kursziel von 79 Franken auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten für Europas Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne relevanten US-Kassendaten aus. L'Oreal und Beiersdorf ragten heraus, was die aktuell robuste Erholung im Bereich Beauty und Körperpflege unterstreiche. Nestle habe die zuletzt stete Entwicklung fortgesetzt./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 10:44 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 12:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Market-Perform
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
79.00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
77.43 CHF
|
Abst. Kursziel*:
2.03%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
78.12 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.13%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|13:50
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|09:14
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|07:57
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.12.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|77.93
|-0.51%
