Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

74.53
CHF
-1.63
CHF
-2.14 %
17:36:21
SWX
07.01.2026 16:21:26

Nestlé Equal Weight

Nestlé
74.64 CHF -1.96%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Ein Rückruf des Lebensmittelkonzerns für Babynahrung habe zwar nur geringe Auswirkungen auf den Umsatz, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Profitieren könne von der Nachricht aber Danone als Kontrahent in diesem Geschäftssegment./bek/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 07:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 07:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Equal Weight
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
90.00 CHF
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
74.15 CHF 		Abst. Kursziel*:
21.38%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
74.64 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
20.57%
Analyst Name::
Warren Ackerman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

