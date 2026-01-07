LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nestle auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Ein Rückruf des Lebensmittelkonzerns für Babynahrung habe zwar nur geringe Auswirkungen auf den Umsatz, schrieb Warren Ackerman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Profitieren könne von der Nachricht aber Danone als Kontrahent in diesem Geschäftssegment./bek/jha/;