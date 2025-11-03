Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'269 0.3%  SPI 17'023 0.2%  Dow 47'563 0.1%  DAX 24'112 0.6%  Euro 0.9287 0.1%  EStoxx50 5'688 0.5%  Gold 4'016 0.3%  Bitcoin 86'390 -3.0%  Dollar 0.8063 0.2%  Öl 64.8 -0.4% 
Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350

77.51
CHF
0.63
CHF
0.82 %
09:33:32
SWX
03.11.2025 07:01:31

Nestlé Buy

Nestlé
77.64 CHF 1.52%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken seien exzessiv, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem rechnet er 2026 mit einer besseren Performance der Schweizer auf allen Ebenen der Bilanz./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Buy
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
92.00 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76.88 CHF 		Abst. Kursziel*:
19.67%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
77.64 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
18.49%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

