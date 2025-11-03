Nestlé Aktie 3886335 / CH0038863350
77.51CHF
0.63CHF
0.82 %
09:33:32
SWX
03.11.2025 07:01:31
Nestlé Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Nestle von 83,10 auf 92,00 Franken angehoben und die Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Die aktuelle eingepreisten Risiken seien exzessiv, schrieb Fulvio Cazzol in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Zudem rechnet er 2026 mit einer besseren Performance der Schweizer auf allen Ebenen der Bilanz./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nestlé SA (Nestle) Buy
|
Unternehmen:
Nestlé SA (Nestle)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
92.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.88 CHF
|
Abst. Kursziel*:
19.67%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
77.64 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.49%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|07:01
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.10.25
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|22.10.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
