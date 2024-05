NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 112 Euro belassen. Das erste Quartal sei geprägt von einer weiteren sequenziellen Verbesserung, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vor allem die operative Marge (Ebitda) habe deutlich über der erwarteten Jahresrate gelegen. Dies stütze seine Annahme, dass der IT-Dienstleister keinen wirklichen Preisdruck spüre und seine Projekteffizienz weiter verbessere. Er erwähnte noch, dass nach einer Gewinnwarnung des Konkurrenten Epam wohl auch bei Nagarro auf mögliche Anpassungen geachtet worden sei. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde jedoch bestätigt./tih/edh;