Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200
55.15EUR
10.41EUR
23.27 %
10:38:06
BMN
14.11.2025 09:14:16
Nagarro SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Die Aktien erschienen attraktiv./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Nagarro SE
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
76.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
47.20 €
Abst. Kursziel*:
61.02%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
54.90 €
Abst. Kursziel aktuell:
38.43%
Analyst Name::
-
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nagarro SE
Analysen zu Nagarro SE
|09:14
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|14.08.25
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Nagarro Buy
|Warburg Research
|Nagarro SE
|54.50
|21.81%
|09:43
|
JP Morgan Chase & Co.
Allianz Neutral
|09:31
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
SAF-HOLLAND Buy
|09:15
|
JP Morgan Chase & Co.
Swiss Re Neutral
|09:14
|
Jefferies & Company Inc.
Nagarro Buy
|08:59
|
Jefferies & Company Inc.
Bechtle Buy
|08:59
|
Warburg Research
Heidelberger Druckmaschinen Hold
|08:56
|
Warburg Research
secunet Security Networks Buy