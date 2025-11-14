Nagarro 54.90 EUR 22.71% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Die Aktien erschienen attraktiv./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.