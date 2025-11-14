Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’709 -0.3%  SPI 17’485 -0.3%  Dow 47’457 -1.7%  DAX 23’853 -0.8%  Euro 0.9206 -0.2%  EStoxx50 5’696 -0.8%  Gold 4’171 0.0%  Bitcoin 77’051 -2.6%  Dollar 0.7915 -0.2%  Öl 63.7 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156
Top News
JP Morgan Chase & Co. beurteilt Allianz-Aktie mit Neutral
Wizz Air-Aktie: Strafe von Italiens Antitrust-Behörde wegen Abo-Kampagne
DroneShield-Aktie mit Stabilisierungsversuch nach dramatischem Kurseinbruch: Das gitl es jetzt zu wissen
Trotz Mini-Umsatz: Virgin Galactic-Aktie feiert sinkenden Verlust
Tesla-Aktie im Fokus: Welche Entwicklungen 2026 den nächsten Aufschwung auslösen könnten
Suche...
eToro entdecken

Nagarro Aktie 58853740 / DE000A3H2200

55.15
EUR
10.41
EUR
23.27 %
10:38:06
BMN
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.11.2025 09:14:16

Nagarro SE Buy

Nagarro
54.90 EUR 22.71%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach Zahlen für das dritte Quartal mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Buy" belassen. Der IT-Dienstleister habe stark abgeschnitten, schrieb Martin Comtesse am Freitag. Die Aktien erschienen attraktiv./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2025 / 02:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Nagarro SE Buy
Unternehmen:
Nagarro SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
76.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
47.20 € 		Abst. Kursziel*:
61.02%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
38.43%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Nagarro SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Nagarro SE

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:14 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
28.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
15.08.25 Nagarro Buy Warburg Research
14.08.25 Nagarro Buy Jefferies & Company Inc.
28.05.25 Nagarro Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Nagarro SE 54.50 21.81% Nagarro SE