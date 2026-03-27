Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Sector Perform" belassen. Analyst Ben Cohen beschäftigte sich in seinem am Freitag vorliegenden Branchenkommentar mit den Auswirkungen des Iran-Krieges auf Versicherer. Die Widerstandskraft der Branche sei eine Tugend in unsicheren Wirtschaftszeiten. Er wies darauf hin, dass Versicherungen kein Produkt des Ermessens seien. In puncto Bilanzen und Rücklagen sei die Branche stark aufgestellt. Die Preise könnten angepasst werden, falle die Inflation anziehen sollte./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Sector Perform
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Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
570.00 €
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Rating jetzt:
Sector Perform
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Kurs*:
524.80 €
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Abst. Kursziel*:
8.61%
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Rating update:
Sector Perform
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Kurs aktuell:
524.80 €
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Abst. Kursziel aktuell:
8.61%
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Analyst Name::
Ben Cohen
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KGV*:
-
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