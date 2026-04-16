NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den diesjährigen Überschuss um 2 Prozent, womit er mit 6,55 Milliarden Euro über dem Konzernziel von 6,3 Milliarden liegt. Dies geht aus seinem Ausblick auf den Bericht des Rückversicherers für das erste Quartal hervor./rob/ajx/he;