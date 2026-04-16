Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Munich Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 655 Euro belassen. Kamran M Hossain erhöhte am Donnerstag seine Schätzungen für den diesjährigen Überschuss um 2 Prozent, womit er mit 6,55 Milliarden Euro über dem Konzernziel von 6,3 Milliarden liegt. Dies geht aus seinem Ausblick auf den Bericht des Rückversicherers für das erste Quartal hervor./rob/ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Overweight
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
655.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
560.20 €
|
Abst. Kursziel*:
16.92%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
561.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.67%
|
Analyst Name::
Kamran M Hossain
|
KGV*:
-
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