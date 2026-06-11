DKSH-Aktie: Herzmedikament von Bridgebio wird in Teilen Asiens vertrieben

Im Rahmen der Vereinbarung wird DKSH die Vermarktung und den Vertrieb eines Medikaments zur Behandlung einer seltenen Herzkrankheit in ausgewählten Märkten im asiatisch-pazifischen Raum übernehmen.

Konkret betrifft der Auftrag einen Transthyretin-Stabilisator zur Behandlung der Transthyretin-Amyloidose mit Kardiomyopathie (ATTR-CM), einer seltenen und fortschreitenden Herzmuskelerkrankung. DKSH werde das Produkt in Australien, Singapur, Südkorea und Taiwan vertreiben und vermarkten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Das Medikament ist in den von der Vereinbarung erfassten Ländern derzeit noch nicht zugelassen. Eine Vermarktung ist daher von den jeweiligen behördlichen Genehmigungen abhängig. Zu den finanziellen Konditionen machte DKSH keine Angaben.

jl/to

Zürich (awp)