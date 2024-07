NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für MTU von 290 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry begründete das erhöhte Kursziel in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit sehr ermutigenden Aussagen des Managements. Treffen mit dem Konzernchef Lars Wagner und dem Finanzchef Peter Kameritsch hätten auf kurz- bis mittelfristige Sicht seine Zuversicht für den Triebwerksbauer gestärkt. MTU sollte auf der Ersatzteilschiene von niedrigeren Airbus-Auslieferungen profitieren. Er erhöhte seine Gewinnschätzungen je Aktie für MTU in den Jahren 2025 bis 2027 um bis zu drei Prozent./tih/la;