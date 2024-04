NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 Euro belassen. Der deutliche Kursrückgang seit Ende März biete Anlegern einen günstigen Einstiegspunkt, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wichtigster Kurstreiber in den kommenden zwölf Monaten dürften positive Nachrichten zu den problembehafteten GTF-Triebwerken sein./edh/he;