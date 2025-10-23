MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für MTU von 428 auf 446 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Triebwerkshersteller habe im vergangenen Quartal die Umsatz- und mehr noch die operativen Ergebniserwartungen übertroffen, schrieb Adrien Rabier in seinem Rückblick vom Donnerstagabend. Zum Großteil verdanke sich das dem profitablen Geschäft mit Ersatzzeilen, das aber nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden könne. Daher habe die Aktie auch nur mäßig positiv reagiert./gl/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
446.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
385.20 €
|
Abst. Kursziel*:
15.78%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
380.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.21%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
23.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
23.10.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
23.10.25
|MTU Aero Engines-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.ch)
|
23.10.25
|DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
23.10.25