17.10.2025 11:27:47

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin nach einer Gewinnwarnung von 37 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es seien noch einige Fragen offen, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnten nur etwa zwei Drittel der Prognosesenkung für das operative Ergebnis mit schwächeren Endmärkten oder einem geringeren Volumenwachstum erklärt werden. Für das rechtliche Drittel müsse es andere Gründe wie vorsichtigere Annahmen des Managements oder ein sich verschlechterndes Preisumfeld geben./rob/la/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 12:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse