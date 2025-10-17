ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Michelin nach einer Gewinnwarnung von 37 auf 32 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Es seien noch einige Fragen offen, schrieb David Lesne in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könnten nur etwa zwei Drittel der Prognosesenkung für das operative Ergebnis mit schwächeren Endmärkten oder einem geringeren Volumenwachstum erklärt werden. Für das rechtliche Drittel müsse es andere Gründe wie vorsichtigere Annahmen des Managements oder ein sich verschlechterndes Preisumfeld geben./rob/la/stk;