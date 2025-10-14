Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’441 -0.4%  SPI 17’152 -0.4%  Dow 46’068 1.3%  DAX 24’191 -0.8%  Euro 0.9287 -0.2%  EStoxx50 5’523 -0.8%  Gold 4’124 0.3%  Bitcoin 89’838 -3.1%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 62.4 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Givaudan-Aktie mit Plus: Boom dank Parfüm-Power - Luxus zahlt sich aus
So bewegen sich Bitcoin & Co. heute
NVIDIA-Aktie steigt: Meta und Oracle setzen künftig auf NVIDIAs Spectrum-X-Ethernet-Plattform
Gold-Rekordrally geht weiter - Silber ebenfalls so teuer wie noch nie
Rio Tinto-Aktie im Minus: Eisenerz-Förderung in Q3 bleibt konstant
Suche...

Michelin Aktie 494484 / FR0000121261

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.10.2025 07:38:21

Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Michelin nach reduzierten Jahreszielen von 43 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Reifenkonzerns sei drastischer als befürchtet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 und 2026 um deutlich nach unten, geht aber von einer zyklischen Erholung mit erheblichem Gewinnpotenzial über einen Zeitraum von 24 Monaten aus./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:47 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:38 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
13.10.25 Michelin Buy UBS AG
09.10.25 Michelin Buy Deutsche Bank AG
08.10.25 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel