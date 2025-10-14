Michelin Aktie 494484 / FR0000121261
Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Michelin nach reduzierten Jahreszielen von 43 auf 38 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Gewinnwarnung des Reifenkonzerns sei drastischer als befürchtet ausgefallen, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 und 2026 um deutlich nach unten, geht aber von einer zyklischen Erholung mit erheblichem Gewinnpotenzial über einen Zeitraum von 24 Monaten aus./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 16:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA) Buy
|
Unternehmen:
Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
-
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
Analysen zu Michelin (Compagnie Générale d. Etablissements Michelin SCPA)
|07:47
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|09.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
