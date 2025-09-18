Meta Platforms 618.86 CHF 0.75% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta nach der Hausmesse "Connect" des Facebook-Konzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 875 US-Dollar belassen. Meta habe seine Fortschritte rund das Thema Künstliche Intelligenz (KI) präsentiert, schrieb Doug Anmuth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte blieb optimistisch hinsichtlich der Geschäftsmöglichkeiten für KI, darunter Werbung, Nutzung von Messaging-Technologien zur Unternehmenskommunikation und mit KI verknüpfte Geräte./rob/la/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 02:10 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.