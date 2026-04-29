NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Meta nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 810 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Social-Media- und Technologiekonzern habe mit dem Ausblick die Erwartungen verfehlt, was zu einer nachbörslich negativen Kursreaktion geführt habe, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Bereits in seiner ersten Reaktion hatte er auf die mit höheren Kosten begründete Anhebung der geplanten Investitionen verwiesen, aber auch betont, dass Meta dank überraschend hoher Umsätze und weiterer Kostenmaßnahmen auch mit den operativen Ergebnismargen (Ebit) und dem Ergebnis je Aktie positiv überrascht habe./rob/gl/ag;