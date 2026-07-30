Logitech-Aktie im Fokus: Henry Levak zum Leiter des Bereichs "Team Workspace Solutions" ernannt

Levak werde die Aufgabe mit sofortiger Wirkung antreten und direkt an Konzernchefin Hanneke Faber berichten, teilte Logitech am Donnerstag mit.

Levak arbeitet laut den Angaben seit 2017 für Logitech und ist derzeit als stellvertretender Chef des B2B-Bereichs "Product for Logitech for Business" tätig, wie es weiter hiess. Dabei habe er die Entwicklung von Dutzenden Hardware- und Softwarelösungen für Konferenzräume und Besprechungsräume in Büros begleitet.

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Lausanne (awp)