Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für die Aktien von Mercedes-Benz von 63 auf 55 Euro gesenkt und die Papiere von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analyst Tom Narayan begründete seine Neubewertung am Dienstag mit Zollrisiken und schwächeren Aussichten in China. Er befürchtet einigen Druck auf die Barmittelzuflüsse bis 2027, der den Spielraum für Aktienrückkäufe limitieren dürfte. Langfristig sieht er Mercedes aber durchaus positiv./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
50.60 €
|
Abst. Kursziel*:
8.70%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
50.63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.63%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
22.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Nachmittag (finanzen.ch)
|
22.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: So entwickelt sich der LUS-DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag im Minus (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
22.09.25
|Schwache Performance in Europa: So performt der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|06:44
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Mercedes-Benz Group Outperform
|RBC Capital Markets
|06:44
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Mercedes-Benz Group Outperform
|RBC Capital Markets
|08.09.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.25
|Mercedes-Benz Group Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Warburg Research
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|06:44
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Mercedes-Benz Group Halten
|DZ BANK
|31.07.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|28.35
|-47.16%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:49
|
JP Morgan Chase & Co.
Gerresheimer Overweight
|07:30
|
UBS AG
Beiersdorf Sell
|07:28
|
UBS AG
NVIDIA Buy
|07:27
|
UBS AG
TotalEnergies Buy
|07:10
|
Bernstein Research
NVIDIA Outperform
|06:59
|
RBC Capital Markets
Zalando Outperform
|06:49
|
RBC Capital Markets
Volkswagen Outperform