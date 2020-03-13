Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich der Münchener IAA auf "Hold" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Von dem Autobauer sei auf der Fachmesse ein neuer, vollelektrischer SUV der GLC-Serie angekündigt worden, erwähnte Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bis 2027 werde es von dem Autobauer eine große Erneuerungsrunde für insgesamt 40 Modelle geben, sodass die Blicke schon vermehrt auf dieses Jahr gerichtet würden. Im zweiten Quartal habe sich an den Marktbedingungen für die Stuttgarter nicht viel verändert./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
52.52 €
|
Abst. Kursziel*:
4.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
52.62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.52%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
