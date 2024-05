NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die beständigen Ausschüttungen an die Aktionäre dürften auch in der Zukunft fortgesetzt werden, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/he;