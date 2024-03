NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Anders als bei BMW preisten die Aktien des Stuttgarter Autobauers die vollständige Ausschüttung des Barmittelzuflusses bisher nicht ein, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/zb;