LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte sein Bewertungsmodell am Montagabend nach einem genaueren Blick auf die Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns an. Insgesamt hält er sie für nicht so schwach wie befürchtet. Dadhania bleibt optimistisch und setzt dabei auf mehr Schwung von der Marke Dior./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2026 / 15:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
467.35 €
|
Abst. Kursziel*:
28.38%
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Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
472.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27.11%
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Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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