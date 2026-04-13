NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania passte sein Bewertungsmodell am Montagabend nach einem genaueren Blick auf die Umsatzzahlen des Luxusgüterkonzerns an. Insgesamt hält er sie für nicht so schwach wie befürchtet. Dadhania bleibt optimistisch und setzt dabei auf mehr Schwung von der Marke Dior./rob/ag/edh;