Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’567 -0.6%  SPI 17’551 -0.6%  Dow 45’960 -1.0%  DAX 22’310 -1.3%  Euro 0.9179 0.1%  EStoxx50 5’509 -1.0%  Gold 4’435 0.5%  Bitcoin 53’946 -1.3%  Dollar 0.7968 0.3%  Öl 110.4 4.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Jungheinrich-Aktie tiefrot: Neuer AR-Chef und weniger Dividende - Trotz Kunjunkturschwäche zuversichtlich
Stellantis-Aktie sinkt: Klage gegen ZF-Joint-Venture
TecDAX-Papier JENOPTIK-Aktie: So viel Gewinn hätte eine JENOPTIK-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
SMI-Papier Sika-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sika von vor 10 Jahren abgeworfen
Suche...

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

421.50
CHF
1.64
CHF
0.39 %
10:23:23
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.03.2026 08:53:31

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
421.46 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Equal Weight" belassen. Carole Madjo senkte in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des ersten Quartals etwas ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern. Sie geht davon aus, dass es das schwierigste Quartal wird, bevor im zweiten Jahresviertel die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr leichter werden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Equal Weight
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
570.00 €
Rating jetzt:
Equal Weight 		Kurs*:
456.40 € 		Abst. Kursziel*:
24.89%
Rating update:
Equal Weight 		Kurs aktuell:
458.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24.36%
Analyst Name::
Carole Madjo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?