LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
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LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Equal Weight" belassen. Carole Madjo senkte in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen des ersten Quartals etwas ihre Schätzungen für den Luxusgüterkonzern. Sie geht davon aus, dass es das schwierigste Quartal wird, bevor im zweiten Jahresviertel die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr leichter werden./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Equal Weight
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
570.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
456.40 €
|
Abst. Kursziel*:
24.89%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
458.35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.36%
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Analyst Name::
Carole Madjo
|
KGV*:
-
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