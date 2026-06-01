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01.06.2026 12:25:36
SIX Swiss Exchange im Mai mit leicht tieferem Handelsumsatz
Das Handelsvolumen an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange hat im Mai 2026 gegenüber dem Vorjahresmonat etwas abgenommen.
Insgesamt sanken die Umsätze im Berichtsmonat im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozent auf 91,7 Milliarden Franken, teilte die Börsenbetreiberin am Montag mit. Der kumulierte Handelsumsatz im bisherigen Jahresverlauf summiert sich damit auf 531,6 Milliarden Franken. Damit steht die Börse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum noch 1,3 Prozent im Plus.
Im Vergleich zum Mai 2025 wurde nur in den Kategorien ETF und Securitized Derivatives (je plus 16%) mehr gehandelt. Bei den Aktien ist der Handelsumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozent und bei den Festverzinslichen um 9,1 Prozent zurückgegangen.
Der kombinierte Handelsumsatz der Schweizer Börse und der zur SIX gehörenden spanischen Börse BME Exchange legte dagegen um 10,8 Prozent auf 144,5 Milliarden Franken zu. In den ersten fünf Monaten kamen 793,3 Milliarden zusammen, 11,2 Prozent mehr als in der Vorjahresperiode.
ra/to
Zürich (awp)
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