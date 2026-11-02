Lufthansa 6.90 CHF 3.03% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7 Euro belassen. Die Kennziffern seien durchweg gut ausgefallen, schrieb Harry J Gowers in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er zudem, dass die Fluggesellschaft für das laufende vierte Quartal eine starke Preisentwicklung erwartet./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:54 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.