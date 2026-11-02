Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Die nach unten hin eingeengte Ebit-Zielspanne für 2026 dürfte hauptsächlich auf gestiegene Treibstoffkosten zurückzuführen sein./rob/edh/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 06:58 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
7.71 €
|
Abst. Kursziel*:
16.70%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
7.72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.64%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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