Lufthansa 7.17 CHF 7.10% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 7,80 auf 8,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Logistik und Technik sorgen fu?r Auftrieb, Kerosin begrenzt die Flughöhe", titelte Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Bewertung des dritten Quartals. In diesem habe die Fluggesellschaft die Erwartungen leicht übertroffen. Doch da die Treibstoffpreise für Gegenwind verantwortlich seien, glaubt er an ein nur begrenztes Kurspotenzial der Aktien./rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.