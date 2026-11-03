Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’743 -0.4%  SPI 20’797 -0.3%  Dow 51’804 -0.4%  DAX 25’865 -0.5%  Euro 0.9187 0.3%  EStoxx50 6’145 -0.5%  Gold 3’932 -0.4%  Bitcoin 63’678 1.4%  Dollar 0.8206 0.2%  Öl 103.4 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
US-Zwischenwahlen: Dieses historische Muster sollten Aktienanleger kennen
Lufthansa-Aktie gesucht: Tochter Swiss legt beim Umsatz und Gewinn zu - Aktie der Konzernmutter im Fokus
Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Schnellladenetzwerk in Europa verkauft
Bayer-Aktie springt an: Überraschendes Ergebnisplus durch starke Pharma-Sparte
Suche...
Plus500 Depot

Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125

7.00
CHF
0.33
CHF
5.01 %
17:35:53
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.11.2026 16:54:47

Lufthansa Halten

Lufthansa
7.17 CHF 7.10%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 7,80 auf 8,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Logistik und Technik sorgen fu?r Auftrieb, Kerosin begrenzt die Flughöhe", titelte Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Bewertung des dritten Quartals. In diesem habe die Fluggesellschaft die Erwartungen leicht übertroffen. Doch da die Treibstoffpreise für Gegenwind verantwortlich seien, glaubt er an ein nur begrenztes Kurspotenzial der Aktien./rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 16:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Lufthansa

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Lufthansa-Kurs >5
Fallender Lufthansa-Kurs >5 >15
Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
Unternehmen:
Lufthansa AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
7.79 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
7.73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Lufthansa AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Lufthansa AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
16:54 Lufthansa Halten DZ BANK
13:01 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:19 Lufthansa Buy UBS AG
09:51 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
09:18 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen