Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Lufthansa von 7,80 auf 8,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. "Logistik und Technik sorgen fu?r Auftrieb, Kerosin begrenzt die Flughöhe", titelte Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Bewertung des dritten Quartals. In diesem habe die Fluggesellschaft die Erwartungen leicht übertroffen. Doch da die Treibstoffpreise für Gegenwind verantwortlich seien, glaubt er an ein nur begrenztes Kurspotenzial der Aktien./rob/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Halten
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
7.79 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
7.73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
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