L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
285.00CHF
9.10CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
11.09.2025 11:33:43
LOréal Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat L'Oreal auf "Sell" mit einem Kursziel von 340 Euro belassen. Der Kosmetikkonzern profitiere von Absicherungsgeschäften gegen Wechselkursveränderungen, schrieb Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auf längere Sicht könnte der starke Euro das Wachstum allerdings bremsen, da die Hälfte der Produktion in Europa stattfinde, L'Oreal hier aber nur ein Drittel seines Umsatzes mache./gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 09:25 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Sell
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
390.15 €
|
Abst. Kursziel*:
-12.85%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
387.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.34%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|11:33
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|10.09.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|05.09.25
|L'Oréal Neutral
|UBS AG
|04.09.25
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
