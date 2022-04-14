NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat L'Oreal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 410 Euro belassen. Finanzvorstand Christophe Babule habe die Kapitalmarktveranstaltung des Kosmetikkonzerns in New York mit ermutigenden Aussagen eröffnet, schrieb Wassachon Udomsilpa in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Babule habe eine allmähliche Beschleunigung der Erholung des Marktwachstums bestätigt und sich auch positiv zu den Trends zum "Black Friday" sowie zum "Singles Day" am 11. November geäußert. Der sogenannte "Beauty Stimulus Plan" zur Wachstumsbeschleunigung werde auch 2026 ein entscheidender Faktor bleiben./rob/gl/ck;