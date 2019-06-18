Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’614 -0.1%  SPI 17’351 -0.1%  Dow 46’733 -0.4%  DAX 24’151 -0.7%  Euro 0.9242 0.1%  EStoxx50 5’639 -0.8%  Gold 4’044 -2.0%  Bitcoin 86’176 -0.4%  Dollar 0.7955 -0.1%  Öl 62.7 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Ausblick: Nokia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ausblick: Kühne + Nagel International veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Stabilität und Substanz - Schweizer Aktien im Fokus
UniCredit-Aktie dennoch im Minus: Gewinn in Q3 überraschend gesteigert
TKMS-Aktie nach Börsendebüt im Fokus - Kursziele zwischen 71 und 100 Euro
Suche...
Plus500 Depot

L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

285.00
CHF
9.10
CHF
3.30 %
18.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

22.10.2025 17:16:02

LOréal Outperform

L'Oréal
352.63 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für L'Oreal nach Zahlen von 420 auf 410 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Wassachon Udomsilpa wies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie des Instituts darauf hin, dass die Wachstumserholung des Kosmetikkonzerns nicht die Erwartungen erfülle. Dies stimme sie vorsichtige für den Schönheitsprodukte-Markt in diesem Jahr. Damit dämpfte sie auch ihre Wachstumserwartungen an L'Oreal./rob/tih/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 09:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 09:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Outperform
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
410.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
372.70 € 		Abst. Kursziel*:
10.01%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
374.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.44%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse