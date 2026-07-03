L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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03.07.2026 06:49:51
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat L'Oreal mit einem Kursziel von 365 Euro auf "Neutral" belassen. Der Kosmetikkonzern dürfte am 29. Juli über ein robustes erstes Halbjahr berichten, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Ausblick. Zur zweiten Jahreshälfte hin werde die Berechenbarkeit der Geschäftsentwicklung aber wohl nachlassen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:28 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
365.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
388.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
379.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.83%
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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