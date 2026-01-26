Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

344.69
CHF
-6.77
CHF
-1.93 %
09:02:07
BRXC
28.01.2026 06:25:03

LOréal Neutral

L'Oréal
343.86 CHF -2.16%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach LVMH-Zahlen auf "Neutral" belassen. Der Luxuskonzern habe mit seiner Bilanz durchwachsene Signale für die Premium-Beauty-Branche gesendet, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Im Bereich Perfume & Cosmetics habe LVMH enttäuscht, im Bereich Selective Retailing aber - insbesondere bei Sephora - die Erwartungen übertroffen. Unter dem Strich seien die Signale für L'Oreal nicht eindeutig, auch wenn man in China und den USA Marktanteile abgegraben haben könnte./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
378.35 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
375.15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

