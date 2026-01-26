NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach LVMH-Zahlen auf "Neutral" belassen. Der Luxuskonzern habe mit seiner Bilanz durchwachsene Signale für die Premium-Beauty-Branche gesendet, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Im Bereich Perfume & Cosmetics habe LVMH enttäuscht, im Bereich Selective Retailing aber - insbesondere bei Sephora - die Erwartungen übertroffen. Unter dem Strich seien die Signale für L'Oreal nicht eindeutig, auch wenn man in China und den USA Marktanteile abgegraben haben könnte./ag/gl;