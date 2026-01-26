L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
LOréal Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal nach LVMH-Zahlen auf "Neutral" belassen. Der Luxuskonzern habe mit seiner Bilanz durchwachsene Signale für die Premium-Beauty-Branche gesendet, schrieb Celine Pannuti am Dienstagabend. Im Bereich Perfume & Cosmetics habe LVMH enttäuscht, im Bereich Selective Retailing aber - insbesondere bei Sephora - die Erwartungen übertroffen. Unter dem Strich seien die Signale für L'Oreal nicht eindeutig, auch wenn man in China und den USA Marktanteile abgegraben haben könnte./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
378.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
375.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Celine Pannuti
|
KGV*:
-
