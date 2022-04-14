Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
LOréal Neutral

L'Oréal
323.26 CHF -1.19%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal mit einem Kursziel von 367 Euro auf "Neutral" belassen. Die Trends aus China und den USA seien ermutigend, schrieb Guillaume Delmas am Dienstag. In China scheine sich der Beauty-Markt allmählich zu erholen, denn der Oktober sei der nun vierte Monat in Folge mit einem Umsatzwachstum von über 4 Prozent gewesen. Mit Blick auf die USA deuteten die Daten auf fortgesetztes Wachstum im Beauty-Bereich hin, mit einem dritten Monat in Folge im hohen einstelligen Prozentbereich./rob/ck/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2025 / 02:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Neutral
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
367.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
350.95 € 		Abst. Kursziel*:
4.57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
350.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.65%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

17.11.25 L'Oréal Outperform RBC Capital Markets
10.11.25 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
05.11.25 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.10.25 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.10.25 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
