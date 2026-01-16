Burkhalter Aktie 21225580 / CH0212255803
|Akquisition in Westschweiz
|
16.01.2026 18:02:00
Burkhalter-Aktie letztlich gesucht: Übernahme von Gebäudetechniker im Waadtland
Die Burkhalter Gruppe tätigt eine Akquisition in der Westschweiz.
Das Unternehmen ist auf Sanitär, Heizung, Wartung und Reparaturen spezialisiert, teilte Burkhalter am Donnerstag nach Börsenschluss mit. Damit trete Burkhalter in den Gebäudetechnikmarkt in der Westschweiz ein.
BZ-Dépannage Sàrl beschäftigt 12 Mitarbeitende und erzielt einen Jahresumsatz von rund 2,7 Millionen Franken. Das Unternehmen werde als eigenständige Gruppengesellschaft am bisherigen Standort unter der Leitung von Nicolas Barraud geführt. Alle Mitarbeitenden blieben im Unternehmen.Im Schweizer Handel konnte die Burkhalter-Aktie schlussendlich um 0,87 Prozent auf 139,40 Franken anziehen.
ra/cg
Zürich (awp)
