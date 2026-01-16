|"National Bank Charter"
UBS-Aktie schliesslich schwächer: Erste Genehmigung für nationale Bankenlizenz in den USA erhalten
Die Grossbank UBS ist ihrem Ziel einer nationalen Banklizenz in den USA einen Schritt näher gekommen.
Die UBS hatte im Oktober den Antrag gestellt, um UBS Bank USA die Erweiterung ihres Angebots für vermögende Kunden zu ermöglichen. Laut einem Sprecher hat das Office of the Comptroller of the Currency inzwischen grünes Licht gegeben. Zuerst hatte Bloomberg darüber berichtet.
"Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur endgültigen Genehmigung unserer National Bank Charter", erklärte der Sprecher per E-Mail der Nachrichtenagentur AWP. Er stärke die Position der Bank als führender globaler Wealth Manager in den USA.
Nun steht nur noch die zweite, endgültige Genehmigung aus. Die Grossbank erwartet gemäss früheren Angaben, die nationale Banklizenz für die USA noch im laufenden Jahr zu erhalten.Die UBS-Aktie verlor im Schweizer Handel letztlich 0,20 Prozent auf 38,02 Franken.
