L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
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LOréal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Geschäftszahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Diese hätten recht neutrale Auswirkungen auf L'Oreal, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktivitäten der Sparte Parfum und Kosmetik von LVMH scheinen dem Experten zufolge auf relativ ähnliche Trends auf dem für L'Oreal relevanten Kosmetikmarkt hinzuweisen./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
378.10 €
|
Abst. Kursziel*:
13.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
380.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.01%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
Analysen zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|10:55
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|27.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|27.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:55
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|08.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|07.07.26
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|28.05.26
|L'Oréal Overweight
|Barclays Capital
|28.05.26
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.07.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.06.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|04.05.26
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|18.06.26
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|352.55
|2.99%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:19
|
RBC Capital Markets
SAFRAN Outperform
|10:55
|
UBS AG
L'Oréal Buy
|10:51
|
RBC Capital Markets
Philips Sector Perform
|10:49
|
Bernstein Research
Philips Market-Perform
|10:47
|
UBS AG
Mercedes-Benz Group Neutral
|10:45
|
UBS AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|10:44
|
Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group Buy