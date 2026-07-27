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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

352.20
CHF
9.90
CHF
2.89 %
12:05:58
SWX
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28.07.2026 10:55:47

LOréal Buy

L'Oréal
354.04 CHF 1.73%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für L'Oreal nach Geschäftszahlen von LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Diese hätten recht neutrale Auswirkungen auf L'Oreal, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktivitäten der Sparte Parfum und Kosmetik von LVMH scheinen dem Experten zufolge auf relativ ähnliche Trends auf dem für L'Oreal relevanten Kosmetikmarkt hinzuweisen./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 23:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
430.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
378.10 € 		Abst. Kursziel*:
13.73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
380.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.01%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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27.07.26 L'Oréal Underperform Jefferies & Company Inc.
23.07.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
22.07.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.07.26 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
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