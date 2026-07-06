L'Oréal 351.22 CHF -2.12% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalsumsatzzahlen des Kosmetikkonzerns erschienen vernünftig, schrieb Guillaume Delmas in einem Ausblick vom Dienstag./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.