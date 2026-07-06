L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321
349.20CHF
-1.90CHF
-0.54 %
11:45:16
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
08.07.2026 10:31:03
LOréal Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalsumsatzzahlen des Kosmetikkonzerns erschienen vernünftig, schrieb Guillaume Delmas in einem Ausblick vom Dienstag./rob/gl/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
|
Unternehmen:
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
384.80 €
|
Abst. Kursziel*:
11.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
381.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.68%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
|
30.06.26
|Juni 2026: Experten empfehlen LOréal-Aktie mehrheitlich zum Verkauf (finanzen.net)
|
29.06.26