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L'Oréal Aktie 502805 / FR0000120321

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08.07.2026 10:31:03

LOréal Buy

L'Oréal
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat L'Oreal auf "Buy" mit einem Kursziel von 430 Euro belassen. Die Konsensschätzungen für die anstehenden Quartalsumsatzzahlen des Kosmetikkonzerns erschienen vernünftig, schrieb Guillaume Delmas in einem Ausblick vom Dienstag./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 12:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) Buy
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
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Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
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