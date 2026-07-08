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Devisen im Blick 08.07.2026 08:05:36

Neue Spannungen im Nahen Osten: So reagieren US-Dollar, Franken und Euro

Neue Spannungen im Nahen Osten: So reagieren US-Dollar, Franken und Euro

Der US-Dollar hat über Nacht nur minim zugelegt und damit noch keine Reaktion auf neu aufflammenden Spannungen im Nahen Osten gezeigt.

Das Währungspaar EUR/USD hat sich auf 1,1413 von 1,1418 am Vorabend abgeschwächt. Zum Franken hat der Dollar auf 0,8086 von 0,8077 angezogen.

Der Euro wiederum hat sich gegenüber dem Franken auf 0,9228 von 0,9222 ebenfalls nur unwesentlich verteuert.

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Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wird derweil erneut auf eine Probe gestellt: In Reaktion auf Attacken gegen Tanker in der Strasse von Hormus hat das US-Militär Dutzende Ziele im Iran angegriffen. Zudem setzen die USA Sanktionen auf iranisches Öl wieder in Kraft.

Irans Militär kündigte Medienberichten zufolge eine Reaktion auf die US-Angriffe an. Kurz darauf meldete die Armee des mit Washington verbündeten Golfstaats Kuwait feindlichen Beschuss. Auch in Bahrain heulten am frühen Morgen die Sirenen.

Konjunkturmässig interessiert am Berichtstag insbesondere das Protokoll der letzten Zinssitzung der US-Notenbank, allerdings wird dieses erst nach Börsenschluss in Europa publiziert.

awp-robot/cf/rw

Zürich (awp)

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Dollar gestärkt nach Fed - Franken reagiert auf Zinsentscheid der SNB

Bildquelle: Beat Bieler / Shutterstock.com
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