SMIM 1939983 / CH0019399838
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08.07.2026 20:30:00
Galderma und Sandoz neu im SMI - Kühne+Nagel und Swisscom draussen
Im Schweizer Leitindex SMI kommt es zu einer Rotation.
Bereits im Vorfeld waren dem Dermatologiespezialisten Galderma die besten Chancen auf einen Aufstieg zugerechnet worden. Nun schaffen es auch die Titel des Generikahersteller Sandoz in die Liste der Blue Chips. Mit dem Herausfallen der Titel des Logistikers Kühne+Nagel war gerechnet worden, aber auch die Aktien des Telekomkonzerns Swisscom galten als "Wackelkandidaten".
Die Titel von Kühne+Nagel und Swisscom werden neu in den Mid-Cap-Aktienindex SMI Mid (SMIM) aufgenommen, der die 30 grössten und liquidesten mittelgrossen Unternehmen abbildet, die nicht im Blue-Chip-Index SMI enthalten sind. Ebenfalls neu im SMIM sind die Aktien des Aroma- und Duftstoffspezialisten DSM-Firmenich.
Nicht mehr im SMIM enthalten sind neben den in den SMI aufsteigenden Titel von Galderma und Sandoz auch die Papiere des Chemiekonzerns Clariant.
Zürich (awp)
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