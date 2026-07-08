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Ersteinschätzungs-Welle 08.07.2026 16:30:41

Analystenschar hebt nach IPO-Sperrfrist den Daumen für die SpaceX-Aktie

Analystenschar hebt nach IPO-Sperrfrist den Daumen für die SpaceX-Aktie

Nach Ende der Analysten-Sperrfrist bewerten mehr als ein Dutzend Banken die SpaceX-Aktie. Dabei tanzt ein Kursziel weit aus der Reihe.

SpaceX
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  • Über ein Dutzend Banken starten Bewertung für SpaceX nach IPO-Sperrfrist mit Kaufvotum
  • Analysten-Konsens sieht die Kaufquote deutlich über dem Marktdurchschnitt
  • Raymond James sorgt mit einem Kursziel von 800 US-Dollar für Aufsehen

Mit dem Ende der Analysten-Sperrfrist nach dem Börsengang haben am Dienstag mehr als ein Dutzend Banken die Bewertung der SpaceX-Aktie aufgenommen, praktisch geschlossen mit Kaufempfehlung und Kurszielen von durchweg über 200 US-Dollar, deutlich über dem Ausgabepreis von 135 US-Dollar beim Börsengang im Juni.

An der Börse fällt die Reaktion auf die Ersteinstufungen der Banken am Mittwoch positiv aus. Im NASDAQ-Handel gewinnt die SpaceX-Aktie zeitweise 1,26 Prozent auf 151,36 US-Dollar.

Fünf Häuser mit klarer Kaufeinstufung

Unter den Ersteinstufungen sticht eine Gruppe von fünf Häusern heraus, die ihre Studien am Dienstag vorlegten: Deutsche Bank-Analyst Edison Yu startet mit "Buy" und einem Kursziel von 255 US-Dollar, JPMorgan-Analyst Doug Anmuth mit "Overweight" und 225 US-Dollar, Bernstein-Research-Analyst Douglas Harned mit "Outperform" und 239 US-Dollar, die zur Royal Bank of Canada gehörende RBC Capital Markets ebenfalls mit "Outperform" und 225 US-Dollar sowie Goldman Sachs-Analyst Eric Sheridan mit "Buy" und dem mit 205 US-Dollar niedrigsten der fünf Kursziele.

JPMorgan-Analyst Anmuth traut SpaceX bis 2030 dabei ein jährliches Umsatzwachstum von im Schnitt 91 Prozent zu, getragen von einer Steigerung der Raketenstarts von einer Handvoll im laufenden Jahr auf rund 5'000 bis 2031.

Kaufquote deutlich über dem Marktdurchschnitt

Zählt man frühere Einstufungen hinzu, kommt laut Barron's inzwischen etwa drei Viertel der SpaceX-Analysten auf ein Kaufvotum, während der Durchschnittswert für Werte im S&P 500 sonst nur bei 55 bis 60 Prozent liegt. Das durchschnittliche Kursziel aller Häuser kommt Daten von TipRanks zufolge auf 241 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von über 60 Prozent entspricht.

Für die Bewertung sprechen aus Sicht von Goldman Sachs-Analyst Sheridan vor allem die drei Standbeine Raketenstarts, Satelliteninternet und KI-Rechenzentren, die SpaceX nach seiner Einschätzung zu einem der wenigen Unternehmen mit Zugriff auf gleich drei potenziellen Billionenmärkten machen.

Raymond James sprengt den Rahmen

Am weitesten aus der Reihe tanzt Raymond James: Analyst Brian Gesuale beziffert den fairen Wert auf 800 US-Dollar je Aktie, umgerechnet mehr als 10 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung, und stützt sich auf das 27-Fache des für 2031 geschätzten Ebitda. "Wir sehen das Unternehmen als eines der prägenden Industrie-Infrastruktur-Unternehmen des 21. Jahrhunderts", zitiert Barron's den Analysten.

Auch Cantor-Fitzgerald-Analyst Colin Canfield ordnet SpaceX in eine eigene Kategorie ein: Das Unternehmen decke mit Raketen, Satelliteninternet und Rechenzentren sämtliche Stufen der KI-Wertschöpfungskette selbst ab, eine Struktur, die klassische Bewertungsmodelle an ihre Grenzen bringe.

Ob sich diese Wachstumswetten erfüllen, hängt vor allem an der Startkadenz der neuen Starship-Rakete, die mehrere der Analysten selbst als grösstes Risiko benennen. Der nächste belastbare Hinweis liefert die Startfrequenz in den kommenden Monaten, an der sich zeigt, ob SpaceX das Tempo für die milliardenschweren Wachstumspläne aufbauen kann.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

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07.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
07.07.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
07.07.26 SpaceX Buy Goldman Sachs Group Inc.
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