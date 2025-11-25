Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
25.11.2025 13:11:54

London Stock Exchange (LSE) Overweight

London Stock Exchange
92.46 CHF 0.51%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für London Stock Exchange nach einer Konferenz für europäische Finanzwerte auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13300 Pence belassen. Das Management des Londoner Börsenbetreibers habe die zuversichtlichen Aussagen im Zuge der jüngsten Quartalsbilanz bekräftigt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Investoren sollten sich auf die Entwicklung des Free Cashflow und das Vorankommen der Wachstumsinitiativen fokussieren./bek/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 21:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Overweight
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
133.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
98.00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
87.76 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Enrico Bolzoni 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse