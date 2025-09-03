Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

03.09.2025
08.10.2025 10:33:20

London Stock Exchange
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 12800 auf 11500 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienkurse der europäischen Börsenbetreiber hätten ein hartes Quartal hinter sich, schrieb Benjamin Goy in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenbetrachtung. Die im Vergleich zur US-Konkurrenz schwache Entwicklung gehe auf die Disruptionsrisiken durch Künstliche Intelligenz (KI), teilweise niedrigere Handelsvolumina und sinkende Zinsen zurück. Mittlerweile sähen die Zahlen besser aus. Im Vorfeld der Quartalsberichtssaison seien seine Schätzungen daher für Euronext stabil und für LSE und Deutsche Börse nur moderat rückläufig. Entsprechend seien die Bewertungen wieder sehr attraktiv, insbesondere für seinen bevorzugten Titel Euronext./gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 07:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
85.62 £ 		Abst. Kursziel*:
34.32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
85.72 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
34.16%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

10:33 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 London Stock Exchange Buy UBS AG
15.08.25 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
