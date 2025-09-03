Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

98.85
CHF
-32.22
CHF
-24.58 %
03.09.2025
BRXC
07.10.2025 22:28:47

London Stock Exchange (LSE) Buy

London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für London Stock Exchange anlässlich der anstehenden Berichtssaison der europäischen Börsenbetreiber von 13500 auf 11500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bevorzuge aktuell die Aktien von Euronext und London Stock Exchange, schrieb Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Euronext biete bei günstiger Bewertung viele Wachstumschancen und bei den Briten machte der Experte langfristiges Wertpotenzial aus./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 15:51 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
115.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
85.70 £ 		Abst. Kursziel*:
34.19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
85.70 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
34.19%
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

