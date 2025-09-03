London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für London Stock Exchange anlässlich der anstehenden Berichtssaison der europäischen Börsenbetreiber von 13500 auf 11500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er bevorzuge aktuell die Aktien von Euronext und London Stock Exchange, schrieb Tom Mills in einer am Dienstag vorliegenden Vorschau. Euronext biete bei günstiger Bewertung viele Wachstumschancen und bei den Briten machte der Experte langfristiges Wertpotenzial aus./la/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
115.00 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
85.70 £
Abst. Kursziel*:
34.19%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
85.70 £
Abst. Kursziel aktuell:
34.19%
Analyst Name::
Tom Mills
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
07.10.25
|FTSE 100 aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Start steigen (finanzen.ch)
07.10.25
|STOXX-Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
06.10.25
|FTSE 100-Papier London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel Verlust hätte ein London Stock Exchange (LSE)-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
06.10.25
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.ch)
03.10.25
|Handel in Europa: STOXX 50 am Nachmittag im Aufwind (finanzen.ch)
03.10.25