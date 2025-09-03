London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) nach einem nächsten Schritt in der Partnerschaft mit Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Die Partnerschaft biete dem Börsenbetreiber eine einzigartige Gelegenheit, Methoden für die Bereitstellung von Daten in KI-Lösungen zu entwickeln, während sich Feld zugleich weiterentwickele, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet während des Innovationsforums am 10. November weitere Details zu dieser und anderen Produktentwicklungen./rob/ck/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:34 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
132.00 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
89.16 £
|
Abst. Kursziel*:
48.05%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
89.26 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.88%
|
Analyst Name::
Ben Bathurst
|
KGV*:
-
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|10.10.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.25
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.25
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|98.85
|-24.58%
