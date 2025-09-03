Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

98.85
CHF
-32.22
CHF
-24.58 %
03.09.2025
BRXC
13.10.2025 12:54:19

London Stock Exchange (LSE) Outperform

London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Aktie der London Stock Exchange (LSE) nach einem nächsten Schritt in der Partnerschaft mit Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 13200 Pence belassen. Die Partnerschaft biete dem Börsenbetreiber eine einzigartige Gelegenheit, Methoden für die Bereitstellung von Daten in KI-Lösungen zu entwickeln, während sich Feld zugleich weiterentwickele, schrieb Ben Bathurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Analyst erwartet während des Innovationsforums am 10. November weitere Details zu dieser und anderen Produktentwicklungen./rob/ck/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:34 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:34 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Outperform
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
132.00 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
89.16 £ 		Abst. Kursziel*:
48.05%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
89.26 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
47.88%
Analyst Name::
Ben Bathurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

Analysen zu London Stock Exchange (LSE)

10.10.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.25 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
07.10.25 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
10.09.25 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.25 London Stock Exchange Buy UBS AG
mehr Analysen
