London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
98.85CHF
-32.22CHF
-24.58 %
03.09.2025
BRXC
24.10.2025 13:30:51
London Stock Exchange (LSE) Buy
London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien durch die Bank gut gewesen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
115.00 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
97.66 £
Abst. Kursziel*:
17.76%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
97.58 £
Abst. Kursziel aktuell:
17.85%
Analyst Name::
Benjamin Goy
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
