Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’560 0.0%  SPI 17’331 0.0%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’235 0.1%  Euro 0.9243 0.0%  EStoxx50 5’666 0.0%  Gold 4’079 -1.2%  Bitcoin 88’421 1.0%  Dollar 0.7946 -0.1%  Öl 66.1 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
September-Inflation in den USA höher
Roche-Analyse: Sell-Bewertung von Deutsche Bank AG für Roche-Aktie
Deutsche Bank AG beurteilt MTU Aero Engines-Aktie mit Buy
TKMS-Aktie heute fester: Die Bilanz zum Ende der ersten Börsenwoche des Neulings
BB Biotech-Aktie steigt: Hoher Gewinn im dritten Quartal
Suche...
200.- Saxo-Deal

London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

98.85
CHF
-32.22
CHF
-24.58 %
03.09.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 13:30:51

London Stock Exchange (LSE) Buy

London Stock Exchange
98.85 CHF -24.58%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien durch die Bank gut gewesen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
115.00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
97.66 £ 		Abst. Kursziel*:
17.76%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
97.58 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
17.85%
Analyst Name::
Benjamin Goy 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse