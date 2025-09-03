London Stock Exchange 98.85 CHF -24.58% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für London Stock Exchange auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien durch die Bank gut gewesen, schrieb Benjamin Goy in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET



