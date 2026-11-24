Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit Linde-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 407.67 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besässe man nun 0.245 Linde-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 126.82 USD, da sich der Wert einer Linde-Aktie am 23.11.2026 auf 517.00 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26.82 Prozent angewachsen.

Linde war somit zuletzt am Markt 231.10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch